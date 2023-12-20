Тема напоследок - А где мои деньги?

Додано: Сер 20 гру, 2023 16:12

Банковские карты облегчили жизнь не только рядовым честным пользователям, но и злоумышленникам. Теперь им необязательно годами оттачивать ловкость рук и актерскую игру. Достаточно прикупить мощный компьютер, знать пару хитростей – и ваши деньги уже в чужом кармане. Чтобы не стать жертвой очередной схемы, не спешите платить банковской картой в этих подозрительных ситуациях.Покупки онлайн для значительной части населения превратились в настоящее хобби. Но прежде, чем выходить на охоту за желанной вещицей и расчехлять карту для оплаты, внимательно присмотритесь к адресной строке сайта. Если она не начинается с, то не спешите совершать покупку. Возможно, перед вами «поддельный» сайт. HTTPS – это сетевой протокол безопасности, который гарантирует надёжное шифрование ваших данных. И при его отсутствии (например, если адрес онлайн-магазина начинается на http, без буквы «s» в конце) всегда есть вероятность, что информация о вашей банковской карте попадёт в лапы мошенников. Лучше поискать аналогичный товар в более надёжном магазине.Если кто-то просит прислать реквизиты вашей карты электронным письмомНе пересылайте реквизиты карты по электронной почте.Даже, если просьба поступила от друга или вполне реального родственника, будьте осторожны. Дело в том, что существует ряд вирусных программ, которые умеют извлекать нужную информацию (особенно, кредитную) из электронных писем. Так что в экстренных случаях лучше перешлите реквизиты карты старой доброй смс-кой. Только предварительно перезвоните и уточните: а действительно ли это нужно?Когда хотите сделать пожертвование прямо на улицеВолонтёрские организации тоже идут в ногу со временем и уже давно принимают не только наличку, но и банковские карты. Всё хорошо, но благородными порывами могут воспользоваться люди не самые честные. Хотите сделать пожертвование? Используйте купюры. И никогда не давайте незнакомцам реквизиты своей платёжной карты. Как бы честно они ни выглядели.Вы не знаете, кто может вас слушать и слышатьНе разглашайте данные своей банковской карты во время телефонного разговора. Во-первых, вы не знаете, кто из окружающих может внимательно слушать вас в этот момент. А во-вторых, мало кто из представителей честного бизнеса будет просить вас назвать номер карты и срок её окончания по телефону. Это уже должно насторожить. Ну а если голос на том конце виртуального провода попросит назвать CVV-код (номер верификации, три цифры на обратной стороне карты), то смело кладите трубку. С мошенниками разговор короткий.Собираетесь приобрести что-то через доску объявлений или другую торговую площадку? Прежде чем переводить деньги, «погуглите» имя-фамилию продавца, его номер телефона и банковского счета. Возможно, вы найдёте их в «чёрных» списках мошенников. Также должно насторожить, если у пользователя нет отзывов по совершенным сделкам. И вообще, остерегайтесь любых оплат наперёд: ebay, avito и им подобные сервисы – это всегда лотерея с элементом русской рулетки.Когда собираетесь оплатить покупку, используя публичный WI-FIПростое правило, которое стоит хорошо запомнить: никогда не совершайте покупки онлайн, используя общественный WI-FI. Например, сидя в кафе или аэропорту. Общественные сети всегда имеют низкую степень защиты, так что вы никогда не знаете, кто может видеть ваши данные.Комп в общежитии, университете, библиотеке и даже в офисе – не лучшее решение для покупок в интернете. Всегда можно установить программу, которая будет сохранять пароли без вашего ведома. И что потом мешает кому-то другому расплатиться вашей картой?И это лишь Азы науки о спасении денег от мошенников и воров. Всего не предусмотришь, но запрограммировать себя на начало паранойи - обьязательно надо. И запомните - вся беда с вами происходит по инициативе именно банковских работников, именно они и служат генераторами потери ваших денег. В данном случае я пишу не на своем ресурсе, тут свои правила и я не имею право все писать о чем знаю, но у меня есть сайт в интернете и я на нем написал более существенную статью. Кто захочем, приходите и читайте, для этого и написано.