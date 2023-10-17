Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив про старт наступної фази реалізації програми обміну ламп розжарювання на світлодіодні.
Дивися повний текст
Обмін старих ламп на світлодіодні: стартувала нова фаза програми
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 гру, 2023 16:58
Обмін старих ламп на світлодіодні: стартувала нова фаза...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Обмін старих ламп на світлодіодні: стартувала нова фаза програми
Додано: Сер 06 гру, 2023 16:58
Спочатку треба заборонити продавати старі лампи.
А то вони ж їх можуть купляти та міняти без кінця.
Додано: Сер 06 гру, 2023 18:08
Re: Обмін старих ламп на світлодіодні: стартувала нова фаза.
Тільки пенсіонери можуть обмінювати?
|