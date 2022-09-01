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Байден готовий піти «на значні поступки», щоб Сенат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:19
Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість підтримати низку вимог республіканців щодо перетину кордонів, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.
Дивися повний текст Байден готовий піти «на значні поступки», щоб Сенат проголосував за допомогу Україні — Reuters
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:20
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