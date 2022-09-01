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Байден готовий піти «на
значні поступки», щоб Сенат...

Байден готовий піти «на значні поступки», щоб Сенат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:19

Байден готовий піти «на значні поступки», щоб Сенат...

Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість підтримати низку вимог республіканців щодо перетину кордонів, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

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Байден готовий піти «на значні поступки», щоб Сенат проголосував за допомогу Україні — Reuters
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:20

ну наконец-то
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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