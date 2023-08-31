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Повістки у спортзалах:
Закарпатський ТЦК зробив заяву

Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:24

  fler написав:
  Rack написав:unicdima, fler, просто ответьте - вы считаете, такое допустимо, в принципе ? Я, жил при совке, и прекрасно помню тот страх, которым было пропитано все - не скажи, не сделай , не высовывайся...

За законодавством захист країни - це обов'язок кожного

Це так, але ж є й обов'язок держави забезпечити мобілізованих усім необхідним.
То ж чому я маю ледь не щодня донатити на труси, шкарпетки, турнікети і т.і.?
Чому це не робить МО? А купує китайські "турнікети" (які взагалі не працюють) за космічні гроші? І максимальне покарання за такі закупівлі - це звільнення.
Чому громадянин має виконувати обов'язок ціною власного життя, а держава класти хотіла навіть на його забезпечення?
Як має родина того мобілізованого жити на 20К, якщо більшість цієї суми мобілізований витрачає на свої поточні проблеми (навіть їжу купують за власний рахунок, не кажучі вже про ремонт транспорту і палива до нього), які має забеспечувати держава, але вона цього не робить (є досвід знайомих). А в когось ще й кредити є (теж з досвіду знайомих). А в когось арендне житло. Тільки платити за все це немає чим.
Якийсь однобічний обов'язок виходить, вам так не здається?

  fler написав:
  Rack написав:Зачем тогда за что-то бороться, если по итогу тут будет все тоже самое, если не хуже ?

Тобто варіант "Малоросія" для вас є прийнятним?

А поясніть різницю між тим, що відбувається в Україні зараз, і тим, що відбувалось в ЛДНР рік тому (і над чим ржали в усіх каналах). Я маю на увазі пакування в бусики - фактично, це викрадення людини за Кримінальним Кодексом. Але державним органам на це начхати.
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