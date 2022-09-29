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Ірландія змінює виплати для біженців: на яку суму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 гру, 2023 15:30
Пропонуємо до обговорення:
Біженці у Ірландії, які не можуть отримати житло, отримуватимуть у 2024 році щотижневу виплату у розмірі €75 відповідно до плану, наданого Кабінетом міністрів країни.
Дивися повний текст Ірландія змінює виплати для біженців: на яку суму зможуть розраховувати українці
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Додано: Суб 09 гру, 2023 15:30
"Він пропонує розглядати ситуацію з житлом для біженців як тимчасову, сподіваючись, що вона якось вирішиться", - наш співвітчизник?
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