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З початку війни в Україні
рекордно збільшилась кількість...

З початку війни в Україні рекордно збільшилась кількість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:58

З початку війни в Україні рекордно збільшилась кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Як велика війна змінила сферу неприбуткових організацій в Україні?

Дивися повний текст
З початку війни в Україні рекордно збільшилась кількість благодійних організацій (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:37

Re: З початку війни в Україні рекордно збільшилась кількість

Ну а як же відбілювати гроші
GALeon
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