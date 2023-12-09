В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать...
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Кабінет міністрів планує підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати. Зарплати зростуть з 1 січня та з 1 квітня.
moveton написав:Сейчас 2893 гривны, станет 3600 гривен. Это в какой-то специальной школе для журнашлистов учат, что два раза?
Заголовок: В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать увічі
То есть "в глаза", наверное, а не в 2 раза А, вообще-то, имелось в виду, что зарплаты повысят два раза... Первый раз с 1 января, а второй - с 1 апреля. Но это ж надо научиться писать, а "не все могут..."