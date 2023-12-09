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В Україні наступного року
зарплати бюджетників підвищать...

В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 07:30

В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів планує підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати. Зарплати зростуть з 1 січня та з 1 квітня.

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В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать двічі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 07:31

Сейчас 2893 гривны, станет 3600 гривен. Это в какой-то специальной школе для журнашлистов учат, что два раза?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:55

выборы?))))
filonenko_oleg
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тим хто отримує по 200к теж ?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:16

  moveton написав:Сейчас 2893 гривны, станет 3600 гривен. Это в какой-то специальной школе для журнашлистов учат, что два раза?

Заголовок: В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать увічі

То есть "в глаза", наверное, а не в 2 раза :)
А, вообще-то, имелось в виду, что зарплаты повысят два раза... Первый раз с 1 января, а второй - с 1 апреля.
Но это ж надо научиться писать, а "не все могут..."
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 14:26

  Hennady написав:Заголовок: В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать увічі

То есть "в глаза", наверное, а не в 2 раза :)

Это, кстати, творчество уже местных копипастеров. В месте, откуда содрали было "двічі".

  Hennady написав:А, вообще-то, имелось в виду, что зарплаты повысят два раза... Первый раз с 1 января, а второй - с 1 апреля.
Но это ж надо научиться писать, а "не все могут..."

В оригинале было и понятно. Но у местных надмозгов, которые на русский переводили, уже из этого получилось "в два раза". Наверное, им по такому же принципу зряплаты удваивают.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:34

Hennady, дякуємо!
Відредагували.

З повагою,
Ірина_
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