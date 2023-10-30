Розрахунковий середньорічний курс гривні до долара США на 2024 рік, закладений в оновлену програму EFF від МВФ, складає 41 грн/$.
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Курс долара від МВФ: який середньорічний курс гривні до долара заклали в програмі
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Додано: Сер 13 гру, 2023 19:40
Курс долара від МВФ: який середньорічний курс гривні до...
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Курс долара від МВФ: який середньорічний курс гривні до долара заклали в програмі
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