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Курс долара від МВФ: який
середньорічний курс гривні до...

Курс долара від МВФ: який середньорічний курс гривні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:40

Курс долара від МВФ: який середньорічний курс гривні до...

Пропонуємо до обговорення:
Розрахунковий середньорічний курс гривні до долара США на 2024 рік, закладений в оновлену програму EFF від МВФ, складає 41 грн/$.

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Курс долара від МВФ: який середньорічний курс гривні до долара заклали в програмі
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:40

и шо, гугл сервисы теперь дешевле всего там брать?
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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