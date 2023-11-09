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Чи планують українці купувати автомобілі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 гру, 2023 17:38
Пропонуємо до обговорення:
Український маркетплейс Auto. Ria протягом листопада-грудня 2023 року провів опитування аудиторії про плани українців щодо купівлі авто або заміни наявного у 2024 році чи у найближчий період.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 17:38
Проведение опроса типа "Хотите ли вы купить себе автомобиль?" на сайте по продаже автомобилей настолько же репрезентативно, как и и провести опроса "Больны ли вы?" на сайте записи к врачу или "Планируете ли вы найти новую работу?" на сайте по трудоустройству
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