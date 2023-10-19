RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відмовляйтеся від нових айфонів.
Мінфін хоче змінити...

Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:18

Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити...

Пропонуємо до обговорення:
Суспільне споживання в Україні потрібно зменшити в декілька разів. І український уряд розглядає такий потенційний сценарій.

Дивися повний текст
Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити поведінку споживання в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99563
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:18

Добре, давайте скоротимо споживання депутатів, наприклад скоротимо мажоритарників: бужанський, дмитрук, мазурашу, дубневич, камельчук, герега, яценко, фельдман, куницький, солод, новинський, балога - увесь цей шлак можна скоротити, це буде тільки на пользу і бюджету та Україні в цілому.
salvydas
 
Повідомлень: 89
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:52

Із середньою зарплатою 25000 грн давайте скоротимо споживання. Класна ідея!
alex333xela
 
Повідомлень: 483
З нами з: 06.02.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:01

надо предметы роскоши бложить 50-70% налогом. Призыв покупать меньше айфонов глупый. Это тоже самое, что призывать платить меньше налогов. Айфон как минимум это НДС на импорт, а так же налоги от ритейла.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21333
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:44

Re: Відмовляйтеся від нових айфонів. Мінфін хоче змінити...

о, нормас
"сына, ты будешь меньше кушать"
3-5 лет с конфискацией
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6454
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:57

це точно міністр ФІНАНСІВ? якесь нове слово в економіці. трускавєцкие універсітєти..
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 387
З нами з: 14.11.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:31

Страшно, коли до керування економікою країни приходять люди абсолютно далекі від розуміння її механізмів (
CounterUrbanizer
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:46

Якби влада не нищила середній та малий бізнес купували би більше своїх товарів і послуг, а так... Цікаво, у міністра телефон виробництва України? Автівка?
Mister_M
 
Повідомлень: 8
З нами з: 03.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть змінити формат фінансування субсидій:...
R2 » Вів 07 лис, 2023 20:25
1 326
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лис, 2023 20:26
tolja3334
Рада хоче заборонити «1С» 1, 2
R2 » П'ят 27 жов, 2023 09:32
11 2100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 жов, 2023 12:29
Примат
Німеччина хоче замінити російський газ українським...
R2 » Чет 19 жов, 2023 13:49
1 257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 13:49
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4733)
22.12.2023 13:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.