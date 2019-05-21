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Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» продають за $6,7 мільйона. Йдеться про будинок дядька Кевіна, в якому хлопчик робив пастки для «липких бандитів».
Дивися повний текст Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» продають за $6,7 мільйона
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R2
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:12
Це не той таунхауз де знімався фільм. Цей епізод знімався в павільонах Universal Studios за адресою Brownstone Str. Universal City, CA 91602, США. Неточність яку розповсюдили так звані ріелтори і продавці повітря. І дивно по всім виданням дуже навіть відомим пішла інформація і ніхто її не перевірив. Маю надію, що покупці цього таунхауза не клюнуть на лохотрон від продавців.
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grigorypidgaynyy
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Ірина_, Модератор
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