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А-Банк приєднався до благодійної
акції Національного...

А-Банк приєднався до благодійної акції Національного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:13

А-Банк приєднався до благодійної акції Національного...

Пропонуємо до обговорення:
А-Банк приєднався до благодійної акції Національного банку «Смілива гривня»

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А-Банк приєднався до благодійної акції Національного банку «Смілива гривня»
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 15:20

Re: А-Банк приєднався до благодійної акції Національного...

R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
А-Банк приєднався до благодійної акції Національного банку «Смілива гривня»

Дивися повний текст
А-Банк приєднався до благодійної акції Національного банку «Смілива гривня»
Отже, з 1 серпня до 31 жовтня 2022 року....
GALeon
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