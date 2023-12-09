RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виплати ВПО: хто не отримає
гроші з 1 січня 2024 року

Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:52

Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року

Пропонуємо до обговорення:
Нововведення щодо виплат переселенцям стосуються як внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Дивися повний текст
Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99578
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:07

Re: Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року

Та скоро уже неактуально это всё будет... Денег нет, преселенцы обживаются
Andrey2512
 
Повідомлень: 689
З нами з: 04.04.22
Подякував: 50 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:41

Re: Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року

Получающему выплаты ВПО нельзя в одном банке хранить 100 000 грн?
Если дробить скажем по 70 000 - 80 000 грн на банк (и таких банков несколько), не сольются ли эти данные в соцслужбу? Так как за такие суммы лишают выплат.
И такой момент - в случае лишения выплат могут ли потребовать вернуть назад выплаченное ранее?
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 571
З нами з: 31.08.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать...
R2 » Вів 12 гру, 2023 07:30
6 724
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2023 16:34
Ірина_
Ірландія змінює виплати для біженців: на яку суму...
R2 » Суб 09 гру, 2023 15:30
1 213
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2023 15:30
linkov_panels
У Києві на пів року закривають рух метро між...
R2 » П'ят 08 гру, 2023 20:45
6 897
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2023 00:55
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2606)
02.01.2024 22:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.