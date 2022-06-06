RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
анонимные кредитные карты

анонимные кредитные карты
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:30

анонимные кредитные карты

Напишіть будь-ласка, чи випускаються в Україні зараз анонімні кредитні картки або картки передплати. Маю на увазі картки, які оформлюються або покупаются без надання доументів, підтверджуючих особистість.
alik2017
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 11:37

  alik2017 написав:Напишіть будь-ласка, чи випускаються в Україні зараз анонімні кредитні картки або картки передплати. Маю на увазі картки, які оформлюються або покупаются без надання доументів, підтверджуючих особистість.

Вже, напевно, скільки-то років такого немає для карток передплати, а для кредитних карток це взагалі неможливо
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 05.01.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 11:40

фидо последнее что было
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21558
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2351 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Идеальные карты для покупок в супермаркетах
D2 » Чет 18 тра, 2023 23:53
9 2358
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 тра, 2023 13:21
moveton
Finance.ua: Детские карты военного времени: лучшие...
D2 » Суб 03 вер, 2022 00:37
1 1106
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 вер, 2022 00:38
moveton
Finance.ua: Валютные карты: что предлагают украинские банки
D2 » Пон 06 чер, 2022 13:46
1 2250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 чер, 2022 13:46
ShtormK

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.