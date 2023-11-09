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Пенсії українців: у ПФУ пояснили,
коли стаж може стати...

Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:26

Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати...

Пропонуємо до обговорення:
Страховим стажем є період, протягом якого за особу, що підлягає загальнообов’язковому державному соцстрахуванню, щомісяця відраховували внески в сумі, не меншій, ніж мінімально можливий страховий внесок, що і є підставою для подальшого призначення пенсійної допомоги.

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Пенсії українців: у ПФУ пояснили, коли стаж може стати причиною відмови у виплатах
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:26

Дичина якась
"внесок перерахували на інший розрахунковий рахунок;"
Хиба не обов'язок контролюючих органів слідкувати щоб внески своєчасно та в повному обсязі були перераховані на правільні рахунки? Це обов'язок ПФУ, а не застрахованих осіб.
Інші причини дичина не менш.
ПФУ нібито говорить нам, не треба платити внески, все одно ми вам не порахуємо стаж з "з невідомих технічних причин". З урахуванням що в нас солідарна пенсійна система, тобто з внесків яки платят сьогодні виплачують пенсії поточні пенсії, виглядає як диверсія. Якісь кацапськи агенти засіли у цьому Винницькому ПФУ.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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