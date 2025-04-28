Шукаю інвестора, партнера

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:43

Партнерство по модульних будинках.

Robert1990
Добрий день!

Ми також працюєм в цій темі. У нас є домовленості з виробниками модульних і збірних будинків.
Є напрацювання в країнах ЄС.

Готові до співробітництва.

+380984497800
Наталія
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 14:08

Шукаємо інвестора в бізнес від 368% річних

Пропонуємо вам унікальну інвестиційну можливість у сфері криптовалют, спрямовану на фінансування інноваційного проєкту - агрегатора ретродропів.
За нашими прогнозами, річна прибутковість від вкладень може перевищувати 368%, завдяки використанню перспективних технологій та ринкових переваг. Інвестори отримають пріоритетний статус у розподілі прибутку та детальну звітність на кожному етапі.

1. Вступ
- Назва проєкту: RetroGraf
- Про проєкт: Агрегатор ретродропів.
- Статус: Працюючий продукт з активними користувачами.
- Мета проєкту: Максимізація прибутку з ретродропів через автоматизацію, аналітику та експертну підтримку.

2. Проблематика ринку ретродропів до появи проєктів накшталт RetroGraf:
- Недостовірність джерел: Реклама, скам, непрофесійні аналітики.
- Втрата часу: Ручний пошук проєктів, відстеження оновлень.
- Високі ризики: 80% проектів — скам або низький ROI.
- Втрати: Інфоцигани, пропущені дедлайни, помилкові рішення.

3. Які переваги надає сервіс RetroGraf?
Перший all-in-one сервіс для ретрохантерів:
- База перевірених проєктів (аудит команди + AI).
- 30-параметрова аналітика: Ризики, потенціал, активності.
- Графічні звіти: Візуалізація даних для швидких рішень.
- Трекер оновлень: Класифікація на "дуже важливі", "важливі", "незначні".
- Навчання: Курс для новачків з ретрохантингу.

4. Які проблеми на ринку ретродропів вирішує сервіс RetroGraf?
- Ризики втрати інвестицій → Перевірені проєкти.
- Втрата часу → Автоматизований пошук та аналіз.
- Шахрайство → Фільтрація скаму через експертів.
- Повний аналіз ринку ретродропів для прийняття максимально раціональних інвестиційних рішень.

5. Бізнес-модель
Джерела доходу у вигляді підписок (зазначені тарифи не є виключними):
1. Підписки:
- Стартовий тариф: $20/місяць.
- Профі: $150/3 місяці.

6. Фінансові результати:
Приклад ROI для інвестора ($5,000):
- Залучення 800 користувачів:
- 20% (160): $20/місяць → $3,200.
- 40% (64): $150/3 місяці → $9,600.
- Загальний дохід: $12,800.
- Чистий прибуток: $6,136.
- Частка інвестора: $3,068 (50% від прибутку).
- Окупність: 2 місяці.
- Річна ROI: від 368% (при реінвестуванні).

7. Переваги для інвестора
- Швидка окупність: 2 місяці.
- Готовий продукт: Немає ризиків розробки.
- Контроль фінансів: Прозорість витрат/доходів.
- Масштабованість: Інвестиції можна маштабувати.
- Унікальність: Немає прямих конкурентів.

8. Мінімальний стартовий капітал для інвестування:
- $5,000.

9. Презентація проєкту
https://fex.net/ru/s/ovleefm


centurionmoonlight
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 23:38

Шукаю приватного інвестора / позику 300 000 грн під розписку

Вітаю!
Мене звати Гліб. Шукаю чесну фінансову допомогу — позику або інвестора на суму 300 000 грн для закриття боргів.

Моя ситуація:
• Маю стабільний офіційний дохід — 26 000 грн/міс
• Готовий на розписку, нотаріальний договір, інші гарантії
• Пропоную прозорий графік повернення
• Мета — не уникати відповідальності, а вирішити проблему чесно та відкрито

Ціную адекватні умови без передоплат і шахрайських схем.
Готовий вийти на відеозв’язок, надати документи, обговорити умови.

Пишіть у приват або під темою — з повагою відповім на кожен варіант.
Дякую за розуміння!
Gkat
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:06

Михайло Федоров (віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації)

До $3 000 000 на розвиток стартапів. IT Arena Startup Competition 2025 розпочинає прийом заявок
Представте свій проєкт на ІТ Arena — найбільшій технологічній події в Україні — та отримайте кошти на масштабування ідеї.

Цього року стартапи змагатимуться у двох категоріях — defense tech та general. Вони виборюватимуть $60 000 від Фонду розвитку інновацій, а також інвестиційний фонд, який уже сягнув $3 000 000!

Встигніть подати заявку до 28 червня, якщо ваш стартап:
— Почав діяльність пізніше 2020 року
— Отримав не більш ніж $5 000 000 зовнішніх інвестицій
— Має підтверджені продажі
— Не має звʼязків з росією чи білоруссю

Долучайтеся: https://itarena.ua/ua/startup-competition/

Продовжуємо будувати країну стартаперів та підтримувати молодих підприємців.
Ірина_
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