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Нацбанк назвав найприбутковіші
українські банки

Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:41

Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки

Пропонуємо до обговорення:
Українські банки заробили у січні - листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку.

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Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки
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