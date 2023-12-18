Як повідомив директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, у2023 Укрпошта переломила негативний тренд 2022 року і вийшла на зростання доходів підприємства.
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В «Укрпошті» показали результати за 2023 рік (інфографіка)
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:13
В «Укрпошті» показали результати за 2023 рік (інфографіка)
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Дивися повний текст
В «Укрпошті» показали результати за 2023 рік (інфографіка)
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