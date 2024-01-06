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У 2023 році на підтримку полонених
було спрямовано майже...

У 2023 році на підтримку полонених було спрямовано майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:06

У 2023 році на підтримку полонених було спрямовано майже...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій направило 658 мільйонів гривень в якості державної допомоги особам, яких було звільнено з полону. Також виплати отримали члени сімей осіб, що в даний момент перебувають у полоні.

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У 2023 році на підтримку полонених було спрямовано майже 660 млн грн, — Мінреінтеграції
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 23:10

У більшості людей зарплата мінімальна 6000 грн.- ви просто вбивці простого народу. Сором і ганьба вам,і Бог вам суддя. 6000 налогу щоб ми платили
marinanechiporenko69
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Модератори: Ірина_, Модератор

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