|
|
|
У 2023 році на підтримку полонених було спрямовано майже...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 січ, 2024 15:06
Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій направило 658 мільйонів гривень в якості державної допомоги особам, яких було звільнено з полону. Також виплати отримали члени сімей осіб, що в даний момент перебувають у полоні.
Дивися повний текст У 2023 році на підтримку полонених було спрямовано майже 660 млн грн, — Мінреінтеграції
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99613
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 15 січ, 2024 23:10
У більшості людей зарплата мінімальна 6000 грн.- ви просто вбивці простого народу. Сором і ганьба вам,і Бог вам суддя. 6000 налогу щоб ми платили
-
marinanechiporenko69
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.01.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|