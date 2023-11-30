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Гетманцев розповів, яким
банкам стало складніше...

Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:18

Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше...

Пропонуємо до обговорення:
Показник достатності регулятивного капіталу банків зменшився уперше з кінця 2022 року.

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Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше розраховуватися за зобов’язаннями
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:51

Re: Гетманцев розповів, яким банкам стало складніше...

  leoiskander написав:"заробили" 130,6

Треба сказати "дякую" дипсертифікатам Пишного, які з відсотковою ставкою вищою ніж, в ОВДП, я вважаю шкідництвом державного масштабу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 21:16

Ну так, труднощі вони трохи є, але вони керовані і з цим можна впоратись
aglak043
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