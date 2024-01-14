Про це йдеться у повідомленні «Укрпива», передають Українські Новини.
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У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%
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Додано: Нед 21 січ, 2024 13:55
У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%
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У 2023 році Україна збільшила виробництво пива на 7,8%
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