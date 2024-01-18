Протягом останніх років в Україні скорочується кількість випускників шкіл, тому має відбутися зменшення або укрупнення закладів вищої освіти.
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У МОН планують зменшити кількість ЗВО в Україні
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Додано: Нед 21 січ, 2024 18:29
У МОН планують зменшити кількість ЗВО в Україні
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Дивися повний текст
У МОН планують зменшити кількість ЗВО в Україні
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