Президент України Володимир Зеленський 22 січня внесе в Раду законопроект про множинне громадянство.
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Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне громадянство
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Додано: Пон 22 січ, 2024 12:19
Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне...
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Зеленський вносить до Ради законопроект про множинне громадянство
Додано: Пон 22 січ, 2024 12:19
А українці зможуть отримати друге громадянство? Наприклад, Буркіна Фасо?
Додано: Пон 22 січ, 2024 13:45
смогут не только лишь все... мало кто сможет
П.С. я думаю, для 99% граждан Украины этот вопрос вообще неинтересен в принципе... этот вопрос актуален для 1% "власть предержащих", которые при любом шухере могут прикинуться гражданином другой страны, чтобы избежать ответственности за свои действия или бездействие
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