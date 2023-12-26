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Посадовця КМДА судитимуть за розтрату майже двох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 січ, 2024 12:23
Пропонуємо до обговорення:
У столиці правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця КМДА, який розтратив близько двох мільйонів гривень.
Дивися повний текст Посадовця КМДА судитимуть за розтрату майже двох мільйонів гривень з бюджету столиці
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Додано: Пон 22 січ, 2024 12:23
Якщо загальна цвна 1,6 млн, то вона не може бути сумою збитку. Ці ж генератори мають якусь вартість. Збиток - це дельта. І її розмір мають визначити уповноважені судмедексперти
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