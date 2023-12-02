Інститут множинного громадянства в Україні дозволить об'єднати громадян країн по всьому світу.
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Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в Україні слід дозволити множинне громадянство
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Додано: Вів 23 січ, 2024 13:50
Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в...
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Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в Україні слід дозволити множинне громадянство
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:51
Ага, легалізувати рашистський паспорт трухнова та мабуть когось з офісу президента.
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:51
Ага, легалізувати рашистський паспорт трухнова та мабуть когось з офісу президента.
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