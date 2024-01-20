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У яких країнах не дозволено
подвійне громадянство...

У яких країнах не дозволено подвійне громадянство...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:29

У яких країнах не дозволено подвійне громадянство...

Пропонуємо до обговорення:
Окрім України, подвійне громадянство не дозволено мати ще у майже 60 країнах світу.

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У яких країнах не дозволено подвійне громадянство (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:29

Черговий зелений триндеж, перше набираю в гугл наприклад Латвія. Результат = подвійне громадянство заборонено.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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