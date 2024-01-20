Окрім України, подвійне громадянство не дозволено мати ще у майже 60 країнах світу.
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У яких країнах не дозволено подвійне громадянство (інфографіка)
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:29
У яких країнах не дозволено подвійне громадянство...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У яких країнах не дозволено подвійне громадянство (інфографіка)
Додано: Сер 24 січ, 2024 12:29
Черговий зелений триндеж, перше набираю в гугл наприклад Латвія. Результат = подвійне громадянство заборонено.
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