|
|
|
В Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:13
Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Комітет рекомендував парламенту прийняти відповідний законопроєкт.
Дивися повний текст В Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99669
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:13
КРАІЛ необхідний вони роблять все для того щоб азартна людина меше грала і не програвала свої кошти. А депутати кровососи хочуть щоб їхні кармани стали ще більші від проіграних коштів народу..
-
vvalik305
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 01.02.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:18
А Український народ хоче щоб ліквідували всіх депутатів верховної ради
-
rukrom213
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 01.02.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:44
У вас якась застріла інформація, вже на сторінці Федорові все виклали ще вчора
-
Annia
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.02.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2024 15:00
В Україні зросли надходження від податків гемблінг операторів
Легальний азартний бізнес в Україні працює лише три роки, а поповнення держбюджету з податків онлайн-операторів сягають мільярдів грн. 80% надходжень, а це більше 8 млрд грн, належать трьом найбільшим гемблінг компаніям.
Про це інформує канал Голобуцький.
За його даними частки відрахувань в бюджет країни належать:
PinUp – 3,1 млрд грн
Favbet – 2,8 млрд грн
Cosmolot – 2,4 млрд грн
Загальні ж надходження від ліцензіатів склали 10,4 млрд грн. Зауважимо, що у 2022 сума надходжень від ігорки становила 730 млн, а у 2021 — 206 млн.
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|