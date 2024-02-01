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В Україні хочуть ліквідувати
Комісію з регулювання...

В Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 22:13

В Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Комітет рекомендував парламенту прийняти відповідний законопроєкт.

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В Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 22:13

КРАІЛ необхідний вони роблять все для того щоб азартна людина меше грала і не програвала свої кошти. А депутати кровососи хочуть щоб їхні кармани стали ще більші від проіграних коштів народу..
vvalik305
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 22:18

А Український народ хоче щоб ліквідували всіх депутатів верховної ради
rukrom213
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:44

У вас якась застріла інформація, вже на сторінці Федорові все виклали ще вчора
Annia
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:00

Re: В Україні хочуть ліквідувати Комісію з регулювання...

В Україні зросли надходження від податків гемблінг операторів 

Легальний азартний бізнес в Україні працює лише три роки, а поповнення держбюджету з податків онлайн-операторів сягають мільярдів грн. 80% надходжень, а це більше 8 млрд грн, належать трьом найбільшим гемблінг компаніям.

Про це інформує канал Голобуцький.
За його даними частки відрахувань в бюджет країни належать:

PinUp – 3,1 млрд грн
Favbet – 2,8 млрд грн
Cosmolot – 2,4 млрд грн

Загальні ж надходження від ліцензіатів склали 10,4 млрд грн. Зауважимо, що у 2022 сума надходжень від ігорки становила 730 млн, а у 2021 — 206 млн.
GALeon
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