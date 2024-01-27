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Скільки коштують нові квартири
у Києві: свіжа статистика

Скільки коштують нові квартири у Києві: свіжа статистика
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:25

Скільки коштують нові квартири у Києві: свіжа статистика

Пропонуємо до обговорення:
Як свідчить річна статистика, у столиці подешевшали квартири у новобудовах: з січня 2022-го до січня 2023-го ціни впали майже на 5 000 грн — з середніх 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.

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Скільки коштують нові квартири у Києві: свіжа статистика
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:25

А що це за стаття?
Стаття починається з того що вартість квадратного метра більше 40 тис грн, а щакічується, що вартість 24 тис.
Автор, визначтесь
oshpakiv
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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