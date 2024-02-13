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Finance.ua: Київстар, Vodafone
чи lifecell: що робити за...

Finance.ua: Київстар, Vodafone чи lifecell: що робити за...
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 12:40

Finance.ua: Київстар, Vodafone чи lifecell: що робити за...

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Висновки, які варто нам усім винести. Та поради для клієнтів банків й не тільки
Ранок 12 грудня почався в українців не з кави. Найбільший оператор телекомунікацій України Київстар (24,3 млн абонентів) перестав працювати. Російські хакери завдали потужного удару по інфраструктурі компанії.

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