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Finance.ua: Страхування з воєнними ризиками: що пропонує...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Нед 18 лют, 2024 02:25
Пропонуємо до обговорення:
Чи можна застрахуватися від війни
Війна – типовий виняток з договорів страхування у всьому світі. Від воєнних ризиків страхують за окремими програмами й, очевидно, до старту бойових дій.
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