51% відсоток опитанних зазначили, що готові повністю перейти в найближчі два роки на цифровий банкінг.
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Українці розповіли, що для них «ідеальний банк» (інфографіка)
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:19
Українці розповіли, що для них «ідеальний банк»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці розповіли, що для них «ідеальний банк» (інфографіка)
Додано: Вів 20 лют, 2024 20:20
ідеальний банк це щоб не дзвонили по 3 рази на тиждень з марними пропозиціями, як Ідея банк
Додано: Вів 20 лют, 2024 20:22
Re: Українці розповіли, що для них «ідеальний банк»...
Для мене був би ідеальним банк, який би чітко опублікував весь алгоритм запуску фінмоніторингу.
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