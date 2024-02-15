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Українці розповіли, що для
них «ідеальний банк»...

Українці розповіли, що для них «ідеальний банк»...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:19

Українці розповіли, що для них «ідеальний банк»...

Пропонуємо до обговорення:
51% відсоток опитанних зазначили, що готові повністю перейти в найближчі два роки на цифровий банкінг.

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Українці розповіли, що для них «ідеальний банк» (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:20

ідеальний банк це щоб не дзвонили по 3 рази на тиждень з марними пропозиціями, як Ідея банк
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:22

Re: Українці розповіли, що для них «ідеальний банк»...

Для мене був би ідеальним банк, який би чітко опублікував весь алгоритм запуску фінмоніторингу.
Дюрі-бачі
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