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NovaPay запускає продаж
власних облігацій у застосунку

NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 15:29

Re: NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

  moveton написав:или, другие подвезут.


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ще не підвезли, а обіцянки самі знаєте які бувають...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:48

  greenozon написав:Message in a private group or channel.
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Я ж специально его процитировал для тех, кто не подписан. Хотя и подписка на тот официальный канал облигаций AccessFinance тоже доступна всем.

  greenozon написав:ще не підвезли, а обіцянки самі знаєте які бувають...

Выполненные бывают. Вот сегодня выложили в Универ 5000 штук. Настолько ненадёжны, что разметаются на глазах.

По теме NovaPay. Таки экспериментально поставил приложение и прикупил на месяц. Расскажу несколько моментов, которые может быть все давно знают, а может и не все:
  • Собственно сами эти облигации продаются уже год. Новость только в возможности молодёжно купить их через смартфон.
  • 18% доходность грязными - это максимальная. Для неё нужно брать на год. А если меньше полугода, то только 16%. И вообще возможные периоды немного витиеватой продолжительности: один месяц - 28 дней, два месяца - 63 дня.
  • покупать нужно с брокерского счёта, он же банковская карта от NovaPay (виртуалка появляется сразу, как регистрируешься в приложении). С произвольной карты, как в Дие, не выйдет.
  • после покупки эти облигации появляются также в кабинете Универа. Причём там они выглядят совсем иначе: погашение через годик с хвостиком и выплата купона после погашения (совсем весело). И сразу оформлена РЕПО сделка по которой NovaPay у тебя эти облигации через месяц выкупает взад, но уже дороже. Возможно, что из за этого кушается инвестиционный лимит в Универе. Не проследил, к сожалению.
  • комисов при покупке облигаций нет. Говорят, что выплачивается тоже потом в течение суток с заявленной даты окончания. Это приятно отличает от полноценной покупки корп. облигаций, когда всё проходит через НДУ, а в нём до сих пор абаки в ходу и проводка выплаты занимает больше недели.
По совокупности получается интересная замена банковским депо на месяц-два. На более длинные сроки даже депо в некоторых банках выгоднее будут. ОВГЗ до погашения выгоднее на любых сроках, но там с этими самыми сроками не так гибко. Но опять же, если от трёх месяцев, то обычно можно и ОВГЗ подходящий подобрать. Так что довольно нишевая штука для коротких вкладов, но всё же имеющая смысл.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 23:59

Може хто в курсі скільки можна заносити для придбання облігацій. На сайті вказано 400 тис.без довідок про доходи, але як вони рахуються, за рік,за місяц, за весь час, а може щоб одномоментно облігацій було не більше чим на 400т? Оператори підтримки (дзвонив, та писав в чат) нульові.
novichok
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