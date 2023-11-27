NovaPay запускає продаж власних облігацій у застосунку

Додано: Чет 29 лют, 2024 20:48

greenozon написав: Message in a private group or channel.

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greenozon написав: ще не підвезли, а обіцянки самі знаєте які бувають... ще не підвезли, а обіцянки самі знаєте які бувають...

Собственно сами эти облигации продаются уже год. Новость только в возможности молодёжно купить их через смартфон.

18% доходность грязными - это максимальная. Для неё нужно брать на год. А если меньше полугода, то только 16%. И вообще возможные периоды немного витиеватой продолжительности: один месяц - 28 дней, два месяца - 63 дня.

покупать нужно с брокерского счёта, он же банковская карта от NovaPay (виртуалка появляется сразу, как регистрируешься в приложении). С произвольной карты, как в Дие, не выйдет.

после покупки эти облигации появляются также в кабинете Универа. Причём там они выглядят совсем иначе: погашение через годик с хвостиком и выплата купона после погашения (совсем весело). И сразу оформлена РЕПО сделка по которой NovaPay у тебя эти облигации через месяц выкупает взад, но уже дороже. Возможно, что из за этого кушается инвестиционный лимит в Универе. Не проследил, к сожалению.

комисов при покупке облигаций нет. Говорят, что выплачивается тоже потом в течение суток с заявленной даты окончания. Это приятно отличает от полноценной покупки корп. облигаций, когда всё проходит через НДУ, а в нём до сих пор абаки в ходу и проводка выплаты занимает больше недели.

Я ж специально его процитировал для тех, кто не подписан. Хотя и подписка на тот официальный канал облигаций AccessFinance тожеВыполненные бывают. Вот сегодня выложили в Универ 5000 штук. Настолько ненадёжны, что разметаются на глазах.По теме NovaPay. Таки экспериментально поставил приложение и прикупил на месяц. Расскажу несколько моментов, которые может быть все давно знают, а может и не все:По совокупности получается интересная замена банковским депо на месяц-два. На более длинные сроки даже депо в некоторых банках выгоднее будут. ОВГЗ до погашения выгоднее на любых сроках, но там с этими самыми сроками не так гибко. Но опять же, если от трёх месяцев, то обычно можно и ОВГЗ подходящий подобрать. Так что довольно нишевая штука для коротких вкладов, но всё же имеющая смысл.