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Как пополнить Киевстар на 1 грн. без комиссии?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 22 лют, 2024 10:27
Как и через какой сервис?
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freelanc
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:32
freelanc написав:
Как и через какой сервис?
В приложении киевстар оплатить через гуглпэй.
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IDAN
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:35
IDAN написав: freelanc написав:
Как и через какой сервис?
В приложении киевстар оплатить через гуглпэй.
Сори,там минимум 10 грн.
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IDAN
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