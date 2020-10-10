RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Вакансії
/
Менеджер

Менеджер
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:33

Менеджер

Вітаю вас!

Я хочу вам запропонувати роботу з перспективою кар'єрного зростання, зручним графіком та вільними вихідними!

Робота підходить усім!

Графік роботи з понеділка до п'ятниці, час роботи з 9.00 до 17.00!

Обіди надає фірма власним коштом! Так само є 2 кава-брейки!

Лояльне ставлення начальства!

Відмінний, добрий та чуйний колектив!

У разі чого фірма може надати житло!

Також є корпоративи, інтерактиви, зал для занять спортом
vkontakte6328
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.02.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:38

  vkontakte6328 написав:Вітаю вас!

Я хочу вам запропонувати роботу з перспективою кар'єрного зростання, зручним графіком та вільними вихідними!

Робота підходить усім!

Графік роботи з понеділка до п'ятниці, час роботи з 9.00 до 17.00!

Обіди надає фірма власним коштом! Так само є 2 кава-брейки!

Лояльне ставлення начальства!

Відмінний, добрий та чуйний колектив!

У разі чого фірма може надати житло!

Також є корпоративи, інтерактиви, зал для занять спортом

Що за робота? Місцезнаходження? Розмір винагороди?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9608
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:20

Investor_K
здравствуйте, напишите мне в телеграмм, что бы было проще рассказать все условия
https://t.me/agg9977
vkontakte6328
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.02.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:28

У нас в городе есть такая работа для молодых с мозгами и умеющими хорошо болтать по телефону. Оплачивают еженедельно. В мес. у некоторых набегает до 2х штук баксов и выше.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7836
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:31

Игорь Алексеевич да, есть ребята которые и больше зарабатывают
vkontakte6328
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.02.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вакансія Менеджер проектів комерційного відділу
ostanovykhina » Чет 25 тра, 2023 08:47
0 1015
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 тра, 2023 08:47
ostanovykhina
Менеджер для магазину іграшок
Andriinirkov » Чет 20 жов, 2022 12:59
3 4422
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 гру, 2022 00:40
timbraidmail
Контент-менеджер - строительный сайт
Andrey14 » Суб 10 жов, 2020 20:14
1 24770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 15:24
Finnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.