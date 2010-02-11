Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 07:30

Золото росте, коли в світі негаразди - війна, кризи. Бо це - актив-убіжище. А коли все добре - золото падає, а росте фондовий ринок.
Тільки цей раз щось із золотом зламалось.
won
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 13:37

  won написав:Золото росте, коли в світі негаразди - війна, кризи. Бо це - актив-убіжище. А коли все добре - золото падає, а росте фондовий ринок.
Тільки цей раз щось із золотом зламалось.


Ну и когда оно последний раз росло из-за войны или кризиса и тем более при падающей фонде?
Откройте графики золота и акций за 2008,2020 годы. весну 2025 и найдите 10 отличий с тепершней иранской войной.
jabba
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 16:29

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Платина потихоньку подбирается к своим довоенным максимумам.
1patron
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 17:17

Всем добрый день! Не успел два года назад купить золото, теперь созреваю на покупку 2/3 от того, что мог купить раньше. Этап смирения и оставленных надежд уже приближается.)
Может кто-то знает, в каких банках или ломбардах в Киеве есть серьезные аппараты для проверки толщи слитка методом электропроводности типа Sigma Metalytics, SIGMASCOPE - Helmut Fischer, Goldanalytix и т.д.?) + там же нужен аппарат РФА. То есть, обязательно хочу проверить обоими методами: электромагнитный для толщи и РФА для поверхности без вскрытия упаковки.
EverLand
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 23:48

  won написав:
  jabba написав:продают... золота по тому же маржинколу. Закончилась война - теперь покупают.

Не-не-не, маржинкол у якихось cfd-кухонь немає нічого спільного з реальним ринком. Ми говорим про спот-торгівлю.
Так от, чому реально ціна в усьому світі падала, коли ризики світової війни росли? А тепер, коли ситуація відносно стабілізується, ціна росте? Адже має бути все навпаки - золото як актив-убежище росте в ціні під час криз, і падає в періоди стабільності. Щось зламалося. Дуже важливо зрозуміти, що.


На сколько понимаю, между золотом и войной сейчас такая корреляция: война > цена на нефть > инфляционное давление на доллар > контр-инфляционные действия: повышение / неснижение ставки по американским государственным бондам для сдерживания инфляции (стимулирование "дорогого доллара" > переток денег из золота в прибыльные бонды или в крепкий доллар > понижение цены на золото.

То есть, сейчас основным драйвером являются контр-инфляйионные действия: ставка по трежерям, как стимулирование "дорогого доллара". А "тихая гавань", получается уже не работает, так как бурю в океане перекрывают повышением ставки по трежерям и все бегут в трежеря, т.к. там выше заработок.

Как только война закончится и связанное инфляционное давление прекратится, ставку по бондам могут понизить, они станут менее привлекательными и фактор "тихой гавани" снова станет решающим с последующим ростом золота.

Т.е. в руках США рычаг в виде ставки по бондам, который в настоящее время сильнее войны в заливе. Значит, гегемон пока правит балл.)
EverLand
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 08:31

  EverLand написав:Всем добрый день! Не успел два года назад купить золото, теперь созреваю на покупку 2/3 от того, что мог купить раньше. Этап смирения и оставленных надежд уже приближается.)
Может кто-то знает, в каких банках или ломбардах в Киеве есть серьезные аппараты для проверки толщи слитка методом электропроводности типа Sigma Metalytics, SIGMASCOPE - Helmut Fischer, Goldanalytix и т.д.?) + там же нужен аппарат РФА. То есть, обязательно хочу проверить обоими методами: электромагнитный для толщи и РФА для поверхности без вскрытия упаковки.

Боюсь что Вы снова не сможете ничего купить. Кому нужен покупатель, который и мертвого зае..? :mrgreen:
jabba
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 08:40

Т.е. в руках США рычаг в виде ставки по бондам, который в настоящее время сильнее войны в заливе. Значит, гегемон пока правит балл.)

Да плевать на те ставки. Главное что надо понимать - происходит бесконтрольное наращивание государственных расходов и госдолга. Госдолг растет уже со скоростью триллион в квартал. Выходов два - или дефолт и простить всем кому должны (что сомнительно) или постепенная "порча монеты" (чем США успешно почти сто лет и занимается).
jabba
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 09:16

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

  jabba написав:Боюсь что Вы снова не сможете ничего купить. Кому нужен покупатель, который и мертвого зае..?


Считаете проверку золота при покупке "зае...м до смерти"?
EverLand
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:08

  jabba написав:Боюсь что Вы снова не сможете ничего купить. Кому нужен покупатель, который и мертвого зае..?


Считаете проверку золота при покупке "зае...м до смерти"?

Двумя разными приборами проверять емиссионные слитки подряд номера у тех людей которые уже тонны их продали? :roll: Именно так и считаю. 8) Вы доллары после покупки в банки на экспертизу в НБУ тоже сдаете потом? :mrgreen:
jabba
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 13:58

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

  jabba написав:Двумя разными приборами проверять емиссионные слитки подряд номера у тех людей которые уже тонны их продали? Именно так и считаю. Вы доллары после покупки в банки на экспертизу в НБУ тоже сдаете потом?


Проверка двумя разными приборами (поверхность и внутренность) это нормальный подход о котором пишут даже известные производители. Но куда им до Вас.)

Да, я их проверю и буду спокойно спать.)
EverLand
 
