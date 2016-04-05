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Що чекає Україну, якщо війна
не закінчиться до 2025 року

Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 17:21

  fler написав:Якщо війна не закінчиться до 2025 р, то в Україні у 2025 р відчутні зміни можуть бути із такого:
1) збільшення обсягів руйнувань
2) по мобілізації можуть знизити вік, якщо будуть інтенсивніші бої, ніж зараз
3) постачання зброї/грошей від партнерів скоріше збільшиться, ніж зменшиться (тому що в іншому випадку їм доведеться воювати теж)
4) потік біженців за кордон зменшиться через погіршення умов із влаштуванням там (всі "солодкі" місця вже давно зайняті, на шару поселення хіба у спортзалах, орендне житло здорожчало, прийнятні робочі місця зайняті і т.д.).

Кацапія воюватиме до настання однієї з подій:
1) здохне пуйло
2) закінчаться гроші на війну
3) рф зазнає критичних руйнувань (аеродроми, НПЗ, електростанції тощо)
4) рф зазнає дипломатичного тиску від Хазяїна або збоку США чи ЄС
5) партнери не зможуть постачати кацапії зброю чи важливі комплектуючі.

Прилетить астероїд і Б.Уілліс всіх спасе
sens
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