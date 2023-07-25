Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців
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Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:10
Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня
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Кабмін затвердив розмір індексації пенсій з 1 березня
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