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Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2024 15:56
Пропонуємо до обговорення:
Уряд розробляє державну програму кешбеку «Купуй українське», за якою громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 15:56
Шановні читачі, як вважаєте чи корисною буде така програма для економіки України?
Цікаво, з яких джерел держава планує брати кошти на виплати кешбеку?!
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Ірина_
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:54
Забембали. Хочуть скопіювати від сусідів Імпортозаміщення? Краще б не кешбеки вертали, а навели порядок з податковою, щоб підприємці нормально могли працювати
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:02
Це передвиборча локшина на вуха.
Не звертайте увагу на черговий мільярд дерев та мільйон дронів.
Оцінюйте за діями, а не за словами.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:40
Нормальне рішення. Саме по собі.
Яка буде реалізація, то складно уявити.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:50
Да похожие программы в городах постоянно были - покупай товары местного производителя, поддержи своих. Всегда много рекламы было и потом всё умолкало.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:30
Игорь Алексеевич написав:Да похожие программы в городах постоянно были - покупай товары местного производителя, поддержи своих. Всегда много рекламы было и потом всё умолкало.
То був приавід наставити кіоски (БМК, ММК і т.п.) по місту
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Додано: Пон 18 бер, 2024 09:42
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇«Зроблено в Україні»: як працюватиме кешбек на українські продукти
Чи спрацює, на вашу думку, ця ініціатива? Які ще варіанти влада могла б запропонувати для стимулювання виробництва та споживання вітчизняних товарів?
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