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Без блокування рахунків: які
обмеження для ухилянтів...

Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:24

Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію, але підтримав позбавлення права керувати авто.

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Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів будуть у законі про мобілізацію
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:24

Шановні читачі!
Чи прогнозуєте Ви збільшення обсягів депозитів?
Особисто Ви плануєте нести гроші до банків?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:38

Тільки жіночих:)
linkov_panels
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:32

  Ірина_ написав:Особисто Ви плануєте нести гроші до банків?

В иностранные вместо украинских - подумываю, что пора бы :P
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:24

Без блокування рахунків

такі обмеження для ухилянтів будуть у законі про мобілізацію вiд комітету ухилянтів.
feecold
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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