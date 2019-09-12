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Снятие денег за границей
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 бер, 2024 11:33
Подскажите, есть ли украинские банки, у которых снятие денег за границей без комиссии или с минимальной комиссией? Везде где смотрел, 2%. Меньше нету?
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nitsikys
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Faceless, Ірина_, Модератор
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