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Снятие денег за границей

Снятие денег за границей
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:33

Снятие денег за границей

Подскажите, есть ли украинские банки, у которых снятие денег за границей без комиссии или с минимальной комиссией? Везде где смотрел, 2%. Меньше нету?
nitsikys
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:12

  nitsikys написав:Подскажите, есть ли украинские банки, у которых снятие денег за границей без комиссии или с минимальной комиссией? Везде где смотрел, 2%. Меньше нету?


Безкоштовно:

сенс , в залежності від пакету дає зняти 20/50/100 к грн .

+ хамон від того ж сенсу додатково дає 20 к грн .
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:26

bems654556 в Сенсі треба дуже акуратно знімати, можлива подвійна конвертація гривня-долар-євро
Дюрі-бачі
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nitsikys
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