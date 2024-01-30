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Через побоювання ядерної
війни у Великобританії...

Через побоювання ядерної війни у Великобританії...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:44

Через побоювання ядерної війни у Великобританії...

Пропонуємо до обговорення:
У Великобританії зріс попит на приватні бункери у 2023 році й особливо протягом останніх шести місяців через побоювання ядерної війни.

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Через побоювання ядерної війни у Великобританії збільшився попит на приватні бункери
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:44

В бункері все життя не проведеш. Така собі ідея.
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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