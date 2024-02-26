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Українці за останній місяць
на чверть скоротили купівлю...

Українці за останній місяць на чверть скоротили купівлю...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:49

Українці за останній місяць на чверть скоротили купівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Населення України в лютому 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,394 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,219 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 824,5 млрд доларів.

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Українці за останній місяць на чверть скоротили купівлю доларів у банках
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:49

А по євро є статистика та аналітика?
Investor_K
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