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В Україні хочуть відновити велику приватизацію: які...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:28
Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть відновити велику приватизацію вже у 2024 році. Серед об'єктів, які виставлять на продаж, «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «Одеський припортовий завод», шахти.
Дивися повний текст В Україні хочуть відновити велику приватизацію: які об'єкти виставлять на продаж
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Додано: Пон 04 бер, 2024 22:28
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Додано: Пон 04 бер, 2024 22:52
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