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Megogo виходить на новий ринок

Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:37

Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок

Пропонуємо до обговорення:
Український медіасервіс Megogo запускається в Румунії. Країна стане п’ятнадцятим ринком, у якому компанія надаватиме свої послуги.

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Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок
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Цікаво чи підуть вони колись з ринку рашки? До жодного фільму серіалу нема англійських субтитрів, на половині нема українських, але російський дубляж та субтитри є завжди🤮
keshafinkel
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знайомі радять україномовний-онлі ресурс 100%

https://eneyida.tv/

Бойкот московському агресору!
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:12

  keshafinkel написав:Цікаво чи підуть вони колись з ринку рашки? До жодного фільму серіалу нема англійських субтитрів, на половині нема українських, але російський дубляж та субтитри є завжди🤮

одни покинули ресурс из-за нехватки украинского, другие из-за нехватки русского :mrgreen:
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Модератори: Ірина_, Модератор

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