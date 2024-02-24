Український медіасервіс Megogo запускається в Румунії. Країна стане п’ятнадцятим ринком, у якому компанія надаватиме свої послуги.
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Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок
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Додано: Вів 05 бер, 2024 11:37
Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок
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Український медіасервіс Megogo виходить на новий ринок
Додано: Вів 05 бер, 2024 11:37
Цікаво чи підуть вони колись з ринку рашки? До жодного фільму серіалу нема англійських субтитрів, на половині нема українських, але російський дубляж та субтитри є завжди🤮
Додано: Вів 05 бер, 2024 19:28
знайомі радять україномовний-онлі ресурс 100%
Бойкот московському агресору!
Додано: Сер 06 бер, 2024 10:12
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