Ветерани можуть отримати житло, або покращити умови проживання, ставши на квартирний облік.
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Як ветеранам отримати житло або відшкодування
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Додано: Вів 05 бер, 2024 12:11
Як ветеранам отримати житло або відшкодування
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Як ветеранам отримати житло або відшкодування
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:11
Шановні читачі, як вважаєте, наскільки прозорою є програма?
Чи справді так легко отримати житло?
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:16
Re: Як ветеранам отримати житло або відшкодування
Ще складно про це говорити. Треба напрацювати досвід.
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:48
Шкода, що автор жодним чином не з'ясував особисто справжні умови для прийняття на квартирний облік.
Для Києва окрім вищезгаданих документів необхідно щоб виконувалась умова не більше 7,5м2 на одну особу.
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