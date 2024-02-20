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Finance.ua: Фінансова
емансипація: як жінки можуть...

Finance.ua: Фінансова емансипація: як жінки можуть...
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 18:29

Finance.ua: Фінансова емансипація: як жінки можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про те, що таке Girl Math, як справи у фінансової емансипації в наші дні
Історично склалося, що ще донедавна жінки мали менше прав порівняно із чоловіками: переважно саме «сильна стать» мала усю владу і контроль – як на рівні державному, так і сімейному.

Дивися повний текст Фінансова емансипація: як жінки можуть зберігати фінансову незалежність у сучасному світі
D2
 
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