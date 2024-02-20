|
|
|
Finance.ua: Фінансова емансипація: як жінки можуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Нед 10 бер, 2024 18:29
Пропонуємо до обговорення:
Про те, що таке Girl Math, як справи у фінансової емансипації в наші дні
Історично склалося, що ще донедавна жінки мали менше прав порівняно із чоловіками: переважно саме «сильна стать» мала усю владу і контроль – як на рівні державному, так і сімейному.
Дивися повний текст Фінансова емансипація: як жінки можуть зберігати фінансову незалежність у сучасному світі
-
D2
-
-
- Повідомлень: 299
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|