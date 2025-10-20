RSS
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 10:36

Finance.ua: Полиці, що падають в потягах УЗ: що робити,...

Пропонуємо до обговорення:
На жаль, але таких випадків вистачає
Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про нещасні ситуації, коли щось стається під час поїздки в «Укрзалізниці» та куди звертатися в такому разі.

Дивися повний текст Полиці, що падають в потягах УЗ: що робити, якщо вас травмувало та чи реально отримати компенсацію
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 10:37

Шановні читачі!

Чи доводилося Вам коли-небудь стикатися з подібними випадками під час поїздок «Укрзалізницею»?

Як Ви оцінюєте рівень технічного стану поїздів «Укрзалізниці» сьогодні — покращується він чи погіршується?
