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Finance.ua: Фінансова емансипація: як жінки можуть...
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Додано: Нед 10 бер, 2024 19:29
Пропонуємо до обговорення:
Про те, що таке Girl Math, як справи у фінансової емансипації в наші дні
Історично склалося, що ще донедавна жінки мали менше прав порівняно із чоловіками: переважно саме «сильна стать» мала усю владу і контроль – як на рівні державному, так і сімейному.
Дивися повний текст Фінансова емансипація: як жінки можуть зберігати фінансову незалежність у сучасному світі
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Додано: Нед 10 бер, 2024 19:29
Франклін не був президентом США.)
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s_kryvoshey
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Додано: Пон 11 бер, 2024 15:27
s_kryvoshey написав:
Франклін не був президентом США.)
Шановний користувач!
Дякую за пильність, передала колегам.
З повагою,
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Додано: Чет 04 кві, 2024 05:27
Як на ваш погляд має виглядати сучасна жінка бухгалтер? Струнка, модно вдягена, без сім'ї та дітей?
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