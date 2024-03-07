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Як за пів року зросли ціни
на первинці та вторинці в...

Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 16:12

Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на вторинці в Україні виросли за останні пів року в середньому на 8%. Ціни на первинці залишаються майже незмінними.

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Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в Україні — дослідження ЛУН (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 16:12

В Одесі ціни на вторинку теж виросли ))))
Откровенное вранье, цены указанные в статье неадекватные. Реальные гораздо ниже.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 17:22

Коли всі починають писати про "Буде тільки дорожче", це ознака наближення обвалу цін.
farm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:17

В Києві квартири настільки "подорожчали", що не написали, на скільки.
o_volvachev
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:18

Дешевше буде
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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