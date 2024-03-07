Ціни на вторинці в Україні виросли за останні пів року в середньому на 8%. Ціни на первинці залишаються майже незмінними.
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Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в Україні — дослідження ЛУН (інфографіка)
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Додано: Чет 14 бер, 2024 16:12
Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в...
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Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в Україні — дослідження ЛУН (інфографіка)
Додано: Чет 14 бер, 2024 16:12
В Одесі ціни на вторинку теж виросли ))))
Откровенное вранье, цены указанные в статье неадекватные. Реальные гораздо ниже.
Додано: Чет 14 бер, 2024 17:22
Коли всі починають писати про "Буде тільки дорожче", це ознака наближення обвалу цін.
Додано: Пон 18 бер, 2024 11:17
В Києві квартири настільки "подорожчали", що не написали, на скільки.
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